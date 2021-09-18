Стоматолог на білому коні та поліцейський з тортом: "Холостячка" Огнєвіч обрала перших фаворитів

17-го вересня відбулася довгоочікувана прем’єра другого сезону телешоу "Холостячка", в якому співачка Злата Огнєвіч шукає свого єдиного.

Пояснюючи своє рішення прийти на програму, артистка неодноразово жалілася на невдалі стосунки, в яких почувалася нікчемою або мала обирати між кар’єрою та коханим.

І ось відбулося перше побачення Злати з претендентами на її серце, серед яких вона обрала 15 учасників та двох фаворитів.

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Троянду першого враження Огнєвіч віддала стоматологу Роману Васильєву, який ефектно приїхав до неї на білому коні та подарував кулон у вигляді сонця.

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Роману 33 роки, він родом з Миколаєва. Кілька років тому переїхав до столиці, щоб продовжувати будувати своє життя і досягати кар'єрних успіхів. Чоловік займається хірургічною стоматологією і обожнює свою професію, адже допомагає людям зберігати здоров'я. фото з instagram

А за результатами вечірки Злата подарувала троянду ще й керівнику патрульної поліції Олександру Борзенку. Він приїхав на поліцейській машині і подарував їй великий торт, прикрашений нотами.

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Борзенку нещодавно виповнилося 30 фото з instagram

Цього вечора 9-м учасникам пощастило менше, і вони пішли з шоу. У проєкті залишилися 15 чоловіків: Роман Васильєв, Олександр Борзенко, Роман Свечкоренко, Павло Богда, Васко Младенов, Андрій Хветкевич, Олег Плахотнюк, Ігор Присяжнюк, Вінченцо Дулепа, Богдан Коломейко, Ілля Закорецький, Максим Тарапата, Владислав Ясько, Євген Селютін, Андрій Задворний та Дмитро Шевченко.

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