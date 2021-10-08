Легкоатлетка Бех розказала, чи збільшувала губи, та показалася 18-річною

Легкоатлетка Марина Бех на відпочинку в Єгипті знайшла час не лише для фото в бікіні, а і для спілкування з підписниками.

Один із фоловорів запитав Марину, чи збільшувала вона собі губи. На доказ натуральності свого обличчя спортсменка виклала фото, на якому їй 18.

А ще, звісно ж, Бех показала кілька світлин себе в купальниках.

26-річна Бех явно знає свої найпривабливіші ракурси

Реклама:

Губи у Бех від природи пухкенькі

Це перша відпустка спортсменки за рік

Якби не легка атлетика, то Марина б, певно, стала моделлю усі фото з instagram

Нагадаємо, нещодавно Бех постила фото себе з чоловіком Михайлом Романчуком з пікантного ракурсу.