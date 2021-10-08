Легкоатлетка Бех розказала, чи збільшувала губи, та показалася 18-річною
П'ятниця, 8 жовтня 2021, 11:28
Легкоатлетка Марина Бех на відпочинку в Єгипті знайшла час не лише для фото в бікіні, а і для спілкування з підписниками.
Один із фоловорів запитав Марину, чи збільшувала вона собі губи. На доказ натуральності свого обличчя спортсменка виклала фото, на якому їй 18.
А ще, звісно ж, Бех показала кілька світлин себе в купальниках.
Нагадаємо, нещодавно Бех постила фото себе з чоловіком Михайлом Романчуком з пікантного ракурсу.
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