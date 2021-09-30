Бех у бікіні показала, як змінилися їхні з Романчуком дупці за два роки
30 вересня 2021, 18:01
Легкоатлетка Марина Бех так зраділа, що проведе цілий тиждень вдома разом з чоловіком, олімпійським призером із плавання Михайлом Романчуком, що вирішила нагадати підписникам, які у них з коханим красиві попи.
Спортсменка виклала два фото з різницею у два роки. На обох вони з Михайлом позують спиною на камеру.
"Чи змінилися ми за два роки?", - запитала Марина.
Нагадаємо, у серпні, після повернення з Олімпіади в Токіо, Марина з Михайлом відпочивали на Дністрі.
Приєднуйтесь до дискусії