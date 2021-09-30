Бех у бікіні показала, як змінилися їхні з Романчуком дупці за два роки

Легкоатлетка Марина Бех так зраділа, що проведе цілий тиждень вдома разом з чоловіком, олімпійським призером із плавання Михайлом Романчуком, що вирішила нагадати підписникам, які у них з коханим красиві попи.

Спортсменка виклала два фото з різницею у два роки. На обох вони з Михайлом позують спиною на камеру.

"Чи змінилися ми за два роки?", - запитала Марина.

От лишень не зовсім зрозуміло, яке з цих фото старе, а яке нове

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А ви бачите різницю?

Нагадаємо, у серпні, після повернення з Олімпіади в Токіо, Марина з Михайлом відпочивали на Дністрі.