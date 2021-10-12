Одне обличчя: Бабкін порівняв себе з зіркою серіалу "Гра в кальмара"
12 жовтня 2021, 10:13
Музикант Сергій Бабкін виявився дуже схожим на південнокорейського актора Лі Чон Че, який зіграв головну роль у нашумілому серіалі "Гра в кальмара".
На доказ цього Бабкін зліпив фото себе та Чон Че і виклав в Instagram.
Підписники Сергія підтвердили, що він справді дуже схожий на корейця, особливо на чорно-білому фото, де обидва молодші.
"Гра в кальмара" - це південнокорейський серіал, який вийшов у вересні на Netflix. У ньому йдеться про групу людей, що мають фінансові проблеми і погоджуються на таємничу гру на виживання. Протягом шести днів вони повинні проходити по одній дитячій грі. Переможець отримає гроші, а всі інші загинуть.
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