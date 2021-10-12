Одне обличчя: Бабкін порівняв себе з зіркою серіалу "Гра в кальмара"

Музикант Сергій Бабкін виявився дуже схожим на південнокорейського актора Лі Чон Че, який зіграв головну роль у нашумілому серіалі "Гра в кальмара".

На доказ цього Бабкін зліпив фото себе та Чон Че і виклав в Instagram.

Підписники Сергія підтвердили, що він справді дуже схожий на корейця, особливо на чорно-білому фото, де обидва молодші.

"У коментарях написали, що я схожий на актора з популярного серіалу "Гра в кальмара" 😂" - зауважив Бабкін і вирішив довести це візуально

Майже одне обличчя :)

"Гра в кальмара" - це південнокорейський серіал, який вийшов у вересні на Netflix. У ньому йдеться про групу людей, що мають фінансові проблеми і погоджуються на таємничу гру на виживання. Протягом шести днів вони повинні проходити по одній дитячій грі. Переможець отримає гроші, а всі інші загинуть.