Зірка "Школи" Василенко посвітила стегнами у вінтажному інтер’єрі
Понеділок, 25 жовтня 2021, 13:40
23-річна актриса Ліза Василенко знялася у стильній фотосесії.
У чорному боді з корсетом та шифоновій блузці дівчина попозувала серед вінтажних меблів та з чорною кицькою.
Фотографіями Ліза поділилася в своєму Instagram.
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