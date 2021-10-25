Зірка "Школи" Василенко посвітила стегнами у вінтажному інтер’єрі

23-річна актриса Ліза Василенко знялася у стильній фотосесії.

У чорному боді з корсетом та шифоновій блузці дівчина попозувала серед вінтажних меблів та з чорною кицькою.

Фотографіями Ліза поділилася в своєму Instagram.

"Свет мой, зеркальце, скажи..."

Знайдіть кицьку

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