Зірка "Школи" Василенко посвітила стегнами у вінтажному інтер’єрі

Понеділок, 25 жовтня 2021, 13:40

23-річна актриса Ліза Василенко знялася у стильній фотосесії.

У чорному боді з корсетом та шифоновій блузці дівчина попозувала серед вінтажних меблів та з чорною кицькою.

Фотографіями Ліза поділилася в своєму Instagram.

 
Нещодавно Василенко знялася повністю оголеною 
фото @marriatv_
 
"Свет мой, зеркальце, скажи..." 
 
 
Знайдіть кицьку 
 
 

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