Жінка Гусєва попозувала у сексі-корсеті та сукні-ночнушці
Понеділок, 25 жовтня 2021, 17:25
Дружина колишнього футболіста "Динамо" Олега Гусєва, Маша полюбляє вихвалятися тілом в своєму Instagram.
Нещодавно білявка позувала у сексуальних вбраннях, а фото і відео викладає в мережу поступово.
Найсвіжіші світлини Маші – в сукні-ночнушці та корсеті.
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Нагадаємо, якось Маша розказувала, як у день знайомства Олег покликав її заміж.
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