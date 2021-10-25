Жінка Гусєва попозувала у сексі-корсеті та сукні-ночнушці

Дружина колишнього футболіста "Динамо" Олега Гусєва, Маша полюбляє вихвалятися тілом в своєму Instagram.

Нещодавно білявка позувала у сексуальних вбраннях, а фото і відео викладає в мережу поступово.

Найсвіжіші світлини Маші – в сукні-ночнушці та корсеті.

Маша має 6-річну доньку від Гусєва. До заміжжя вона працювала моделлю

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Gusieva (@masha_mash20)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Gusieva (@masha_mash20)

До речі, Марія на 11 років молодша за свого 38-річного чоловіка фото vicoolyasaida

Нагадаємо, якось Маша розказувала, як у день знайомства Олег покликав її заміж.