Жінка Гусєва попозувала у сексі-корсеті та сукні-ночнушці

25 жовтня 2021, 17:25

Дружина колишнього футболіста "Динамо" Олега Гусєва, Маша полюбляє вихвалятися тілом в своєму Instagram.

Нещодавно білявка позувала у сексуальних вбраннях, а фото і відео викладає в мережу поступово.

Найсвіжіші світлини Маші – в сукні-ночнушці та корсеті.

 
Маша має 6-річну доньку від Гусєва. До заміжжя вона працювала моделлю
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Публикация от Masha Gusieva (@masha_mash20)

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Публикация от Masha Gusieva (@masha_mash20)

 
До речі, Марія на 11 років молодша за свого 38-річного чоловіка
фото vicoolyasaida

Нагадаємо, якось Маша розказувала, як у день знайомства Олег покликав її заміж.


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