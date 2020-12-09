Дружина футболіста Гусєва згадала, як він у день знайомства покликав її заміж

Молодша на 11 років жінка колишнього футболіста "Динамо", а зараз тренера Олега Гусєва, Марія розповіла, як відбулося їхнє знайомство.

Дівчині тоді було 18 років, і спортсмен одразу ж захотів, аби вона стала його дружиною.

Цими деталями Маша поділилася у своєму Instagram.

"Ті, хто зі мною давно, знають, що я працювала моделлю і жила в Азії певний час. Природно, між роботою траплялася відпустку, і на цей час я поверталася в Україну до рідних, а так само пройти навчання екстерном", - почала розповідь дружина Гусєва.

Олег і Маша вже понад 7 років разом

"В одну з таких відпусток, коли я тільки повернулася з Токіо (до речі, напередодні тих жахливих подій з землетрусом в Японії в 2011), подруги запросили мене побачитися з ними і піти в клуб. Моя компанія і компанія чоловіка виявилися знайомі. На початку зі мною став знайомитися зовсім інший футболіст, а ось мені відразу сподобався тільки Олег", - зізналася Маша.

Якось Маша казала, що велика різниця у віці їм з чоловіком лише допомагає, бо він мудріший за неї

"Чоловік виявив ініціативу і взяв все в свої руки, сказав, що хоче, щоб я стала його дружиною, і у мене є 3 дні подумати. Обмінялися номерами. Я зовсім не цікавилася футболом на той момент, навіть не знала хто він і що він. І не розуміла, як в його віці можна займатися такими несерйозними речами", - згадала дівчина.

Марія виглядає як типова дружина футболіста. За освітою вона лінгвіст, вивчала китайську та англійську

"Ще й до будинку підвіз на таксі. Все, думаю, треба йому допомогти серйозно поглянути на життя. Це потім вже я дізналася, що Олег - легендарний футболіст ☺", - розказала Марія.

Як відомо, пара побралася у травні 2013-го. У них є 5-річна донька Олександра. Для 37-річного Гусєва цей шлюб вже другий. Від першої дружини в Олега є син.

У січні наступного року доньці подружжя буде 6

5 років тому Маша хотіла відкрити власну автомийку

Фото з Instagram