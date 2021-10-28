Донька Мадонни в латексі випнула дупцю в камеру. ВІДЕО

Старша донька американської співачки Мадонни, модель Лурдес (Лола) Леон знялася в новому кампейні Mugler.

Себе у дуже зухвалому образі 25-річна дівчина показала в Instagram.

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До слова, нещодавно Лола розповіла Interview, що є фінансово незалежною від зіркової мами.

"У моїй родині ми подачок не отримуємо. Звісно, я виросла з величезними привілеями. Не заперечую. Але, гадаю, моя мама дивилася на всіх цих інших дітей відомих людей та собі думала: Мої діти такими не будуть." До того ж, я вважаю, якщо твої батьки щось оплачують, то це дає їм важіль впливу на тебе. Моя мама страшенно поведена на контролі, вона контролювала мене все моє життя. Мені потрібно було стати абсолютно незалежною від неї, щойно я випустилася зі старшої школи", - пояснила Леон.

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Що стосується стосунків із чоловіками, то дівчина не вважає необхідністю виходити заміж. Але від обручки не відмовилася би.

"Я не хочу лишитися без дітей, але думка про пологи лякає мене до глибини душі. Я не зможу виштовхати дитину з моєї вагіни. Цьому не бувати. Тобто я за дітей, але є така проблема. Звісно, існують інші способи", - зазначила Лола, в якої, крім рідного брата Рокко, є ще прийомний брат і трійко сестер.

Нагадаємо, торік донька Мадонни знялася в новій версії її кліпу "Frozen".

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