Мокро та чуттєво: донька Мадонни на честь 24-річчя знялася в новій версії кліпу "Frozen"
Старшій доньці американської поп-діви Мадонни, Лурдес Леон виповнилося 24 роки.
Зіркова мама привітала її в мережі, а ще показала дуже особливу відеороботу: рімейк кліпу на пісню "Frozen" 1998-го року, тепер із Лолою в головній ролі.
"Із днем народження, маленька зірко. Ніколи не забувай, хто ти є", - написала Мадж, поділившись архівним кадром, зробленим Маріо Тестіно.
"Ти - артистка, бунтарка. Борець за свободу та прекрасна, сильна жінка. Я дуже тобою пишаюся!", - зізналася співачка.
Як відомо, Лурдес співачка народила від фітнес-тренера та актора Карлоса Леона. Від шлюбу з режисером Гаєм Річі в зірки є син Рокко, іще чотирьох дітей, хлопчика Девіда і дівчаток, Мерсі, Стеллу та Естер співачка всиновила в Малаві.
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