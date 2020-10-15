Мокро та чуттєво: донька Мадонни на честь 24-річчя знялася в новій версії кліпу "Frozen"

15 жовтня 2020, 13:30

Старшій доньці американської поп-діви Мадонни, Лурдес Леон виповнилося 24 роки.

Зіркова мама привітала її в мережі, а ще показала дуже особливу відеороботу: рімейк кліпу на пісню "Frozen" 1998-го року, тепер із Лолою в головній ролі.

"Із днем народження, маленька зірко. Ніколи не забувай, хто ти є", - написала Мадж, поділившись архівним кадром, зробленим Маріо Тестіно.

 
Лолі Леон виповнилося 24 роки

"Ти - артистка, бунтарка. Борець за свободу та прекрасна, сильна жінка. Я дуже тобою пишаюся!", - зізналася співачка.

 
Донька Мадонни знялася в рімейку її легендарного кліпу
 
Лурдес уже кілька років успішно працює моделлю
 

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You are An Artist, A Rebel. A Freedom fighter and a Beautiful Strong Woman! Im so Proud of you! ♥️ #lola @luigiandiango @damienjalet #frozen

Допис, поширений Madonna (@madonna) 14 Жов 2020 р. о 4:33 PDT

Як відомо, Лурдес співачка народила від фітнес-тренера та актора Карлоса Леона. Від шлюбу з режисером Гаєм Річі в зірки є син Рокко, іще чотирьох дітей, хлопчика Девіда і дівчаток, Мерсі, Стеллу та Естер співачка всиновила в Малаві.

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