Заступник голови ОП Тимошенко привітав свою "манюню" з річницею

30 жовтня 2021, 18:35

32-річний заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко 29-го жовтня відзначив 8-му річницю шлюбу з дружиною Альоною.

У своєму Instagram він запостив селфі з коханою.

"8 років назад ми з тобою одружилися. Люблю тебе, Манюня!", - написав Тимошенко.

 
Тепер ми знаємо, як Тимошенко ніжно називає свою жінку
фото з instagram

"Манюня" теж виклала у сторі селфі з чоловіком та величезним букетом білих тюльпанів у ліфті.

 
Альона з Кирилом разом уже цілих 8 років

Як відомо, у Тимошенків є син Семен.

 
 
Тимошенко щороку вітає дружину у мережі та викладає архівні фото
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Публикация от Кирило Тимошенко (@thekerya)

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Публикация от Кирило Тимошенко (@thekerya)

Нагадаємо, на початку року Тимошенко купив своїй жінці дім за 10 мільйонів гривень.


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