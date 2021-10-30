Заступник голови ОП Тимошенко привітав свою "манюню" з річницею
30 жовтня 2021, 18:35
32-річний заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко 29-го жовтня відзначив 8-му річницю шлюбу з дружиною Альоною.
У своєму Instagram він запостив селфі з коханою.
"8 років назад ми з тобою одружилися. Люблю тебе, Манюня!", - написав Тимошенко.
"Манюня" теж виклала у сторі селфі з чоловіком та величезним букетом білих тюльпанів у ліфті.
Як відомо, у Тимошенків є син Семен.
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Нагадаємо, на початку року Тимошенко купив своїй жінці дім за 10 мільйонів гривень.
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