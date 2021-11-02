Куриленко на дубайському відпочинку попозувала у різноманітних бікіні

Французька актриса українського походження Ольга Куриленко поділилася в Instagram фото зі свого відпочинку в Дубаї.

Із ким Оля засмагала на пляжі – загадка, але робити світлини акторки в купальнику явно було кому.

І цього разу Куриленко була щедра на нові фото в бікіні, яких у неї в відпустці було щонайменше три.

Цікаво, кому так мило посміхається Оля усі фото з instagram

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Нагадаємо, Куриленко запевняє, що найбільше собі подобається без макіяжу. А ще актриса дуже любить їсти.