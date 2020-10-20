"Я постійно їм, я люблю їжу": Куриленко засудила бодішеймінг худих людей

Акторка Ольга Куриленко вирішила "раз та назавжди" відповісти на закиди щодо своєї худорлявості та розказати, які в неї стосунки з їжею.

40-річна зірка вважає неприпустимим бодішеймінг, жертвами якого стають не лише повні люди, а і такі, як вона, у котрих просто дуже швидкий метаболізм.

Розлогий допис про це Оля написала в Instagram.

Ользі Куриленко набридло, що "доброзичливці" в соцмережах коментують її фігуру фото з instagram куриленко

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"...Ви би соромили, сказали би людині, яка виглядає важчою, ніж має що вона товста? Гадаю, багато хто з вас не став би цього робити, бо подумав би, що це жорстоко. Тоді чому ви вважаєте, що нормально казати комусь, що він "надто худий", "схожий на дрючок або скелет", "треба їсти більше", "треба погодувати", "надто маленькі груди", "припиніть мордувати себе голодом" тощо. Чому ви вважаєте, що худа людина не їсть?", - обурилася акторка.

"Усі різні. У всіх різний метаболізм. До вашого відома, мій метаболізм швидкий, настільки швидків, я спалюю все. Я мушу їсти частіше, а іноді й більше, ніж нормальна людина... Я їм не лише сніданок, обід та вечерю. Я їм навіть між прийомами їжі, інакше я дуже втомлююся, мені бракує енергії для роботи, і я легко стаю роздратованою", - запевнила вона.

Актриса вирішила докладно розказати, чому вона худа

Куриленко наголосила, що любить їжу і любить їсти, і їй інколи навіть соромно брати собі другу порцію. Але їжа - це її "пальне", і вона, як машина, без нього не заводиться.

"Щоби набрати вагу, мені довелося би їсти зайве кожен божий день; тони білого хліба, гамбургери, смажене жирне м'ясо або щось із білого борошна, мармеладні ведмедики, плитки шоколаду, печиво тощо", - припустила Ольга.

"Але я би тоді не лише набрала вагу, а й заробила би купу проблем зі здоров'ям: серцеві хвороби, підвищений тиск, діабет, хвороби шлунку та кишечнику тощо, і, ймовірно, я стала би дуже втомленою та млявою. Якщо ви вважаєте, що така їжа корисна, вам терміново треба дізнатися про здорове харчування. Не зрозумійте мене не правильно: можна їсти все це іноді в помірних кількостіх, і саме так і роблю", - підсумувала акторка.

Оля каже, що дуже любить їсти

Нагадаємо, нещодавно Ольга, котра народилася в Бердянську, заявила, що вона не українка, а слов'янка.

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