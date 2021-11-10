Русалонька Алла: Добкіна в Єгипті показалася під водою в купальнику
10 листопада 2021, 11:57
Донька Михайла Добкіна, який програв вибори на посаду мера Харкова, відпочиває в Єгипті.
Компанію розлученій Аллі складає похресник її тата, Олексій Дівєєв-Церковний. Саме він і фотографує Аллу в купальнику, щоби їй потім було що виставляти в Instagram.
На сторінці Добкіної вже є кілька фото в бікіні та одне під водою.
Нагадаємо, Алла Добкіна вийшла заміж у липні 2017-го. А в жовтні 2018-го вона народила сина Марка.
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