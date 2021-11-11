Татків кухар: Горбунов похвалився сніданком від 4-річного сина

Телеведуча Катерина Осадча може бути спокійна: тепер, коли у неї нема часу готувати сніданок чоловікові, на допомогу прийде син Іван.

4-річний хлопець уже вміє смажити яєчню, про що повідомив його тато Юрій Горбунов у мережі.

"Тато з відрядження повернувся - а тут майстер-шеф мій підростаючий!! Навіть посолив", - потішився синовим досягненням Юрій.

Іван тепер за старшого

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Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча їздила сама до Берліна, а Юрій Горбунов весело проводив час з обома синами.