Поки мами нема вдома: Горбунов показав, як провів вихідні з синами
1 листопада 2021, 15:30
Телеведучий Юрій Горбунов не з тих татусів, які не можуть самі впоратися з дітьми, коли дружини й мами нема вдома. Поки Катерина Осадча була в Німеччині, Юра тусив із 4-річним Іваном та 2-місячним Данилом.
Їхні пригоди чоловік показав у Instagram.
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Нагадаємо, 51-річний Горбунов уже "замовив" дружині ще й донечку та навіть має для неї ім'я.
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