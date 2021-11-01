Поки мами нема вдома: Горбунов показав, як провів вихідні з синами

Понеділок, 1 листопада 2021, 15:30

Телеведучий Юрій Горбунов не з тих татусів, які не можуть самі впоратися з дітьми, коли дружини й мами нема вдома. Поки Катерина Осадча була в Німеччині, Юра тусив із 4-річним Іваном та 2-місячним Данилом.

Їхні пригоди чоловік показав у Instagram.

 
Горбунов вигулював молоде покоління в парку
 
Тато на вахті, Катя може бути спокійна
 
Осадча на вихідних була в Берліні
фото з instagram 
 

Нагадаємо, 51-річний Горбунов уже "замовив" дружині ще й донечку та навіть має для неї ім'я.

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