Жінки мера Філатова показалися у лосинах після марафону в Афінах

Дружина мера Дніпра Бориса Філатова, Марина разом з донькою Катериною 13-го листопада взяли участь у марафоні в Афінах.

Дівчата поділилися фото і відео з пробігу у своїх Instagram.

Філатови не уточнили, яку саме дистанцію подолали, бо, як відомо, не всі учасники зазвичай біжать всі 42 кілометри.

"Стояти на старті історичної бігової події разом з дочкою та її подругами, десятьма приголомшливими українськими жінками від двадцяти семи до сорока восьми років, у кожної з яких своя історія, але всіх об'єднують гори. Фінішувати на античному стадіоні, загорнувшись у національний прапор, який побував зі мною скрізь, де мені було особливо важко", - написала Марина Філтова

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До речі, перша леді Дніпра полюбляє бігати та, як і її дочка, займається скелелазінням і ходить у походи. Тож спортивне навантаження для них – звична справа.

Незабаром Марина і Катя підуть у 50-кілометровий похід лісами і полями під Києвом

48-річна Філатова казала в одному з інтерв'ю, що пробігає щодня по 10 кілометрів, а потім ще годину тренується у залі

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kateryna Filatova (@kateryna.filatova)

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