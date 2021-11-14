Жінки мера Філатова показалися у лосинах після марафону в Афінах
Неділя, 14 листопада 2021, 10:51
Дружина мера Дніпра Бориса Філатова, Марина разом з донькою Катериною 13-го листопада взяли участь у марафоні в Афінах.
Дівчата поділилися фото і відео з пробігу у своїх Instagram.
Філатови не уточнили, яку саме дистанцію подолали, бо, як відомо, не всі учасники зазвичай біжать всі 42 кілометри.
До речі, перша леді Дніпра полюбляє бігати та, як і її дочка, займається скелелазінням і ходить у походи. Тож спортивне навантаження для них – звична справа.
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