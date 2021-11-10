Фото в купальниках по всьому світу, трекінг, скеледром та Дольче з Габбаною: лакшері життя доньки мера Філатова

27-річна донька мера Дніпра Катерина Філатова пожалілася, що в неї не залишилося одягу, і тому виклала в Instagram фото себе в рожевому бікіні.

Дівчина, звісно ж, пожартувала. А цими фото хотіла привернути увагу до продажу свого брендового одягу заради допомоги дітям.

Як виявилося, Катя разом з мамою Мариною вирішили прорідити свій лакшері-гардероб та заразом зробити добру справу. Тепер в Instagram можна купити їхні сукні від Gucci, Dolce & Gabbana, взуття від Louboutin тощо.

"Я тут у купальнику, тому що в мене не залишилося одягу, ви весь його купили", - пожартувала Катерина

Катерина і Марина Філатови

Взагалі, Instagram доньки Філатова – це суцільне красиве життя з подорожами, дорогим одягом і сумками, екзотичними пляжами та фешн-шоу в Італії і Франції.

Світлин в купальниках у Філатової дуже багато

Донька мера Дніпра ні в чому собі не відмовляє

Дівчина має диплом бакалавра мистецтв Лондонського вишу. Вона щороку їздить на модні шоу Доменіко Дольче і Стефано Габбани у Венеції.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kateryna Filatova (@kateryna.filatova)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kateryna Filatova (@kateryna.filatova)

Судячи з фото в Instagram Філатової, вона вже своя на модних шоу у Венеції та Парижі

Але є в Катерини цікаве хобі – вона любить трекінг, тобто тривалі походи в гори з підкоренням вершин і ночівлею в наметах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kateryna Filatova (@kateryna.filatova)

З одного боку лакшері, а з іншого - життя в наметах та підкорення гірських вершин

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kateryna Filatova (@kateryna.filatova)

Крім того, разом зі своєю мамою Катя займається скелелазінням.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kateryna Filatova (@kateryna.filatova)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kateryna Filatova (@kateryna.filatova)

Філатова має хлопця-фотографа Назарія, з яким разом підкорює вершини по всьому світу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kateryna Filatova (@kateryna.filatova)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kateryna Filatova (@kateryna.filatova)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kateryna Filatova (@kateryna.filatova)

До речі, у деклараціях Бориса Філатова доньки немає, лише дружина Марина.

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