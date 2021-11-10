Фото в купальниках по всьому світу, трекінг, скеледром та Дольче з Габбаною: лакшері життя доньки мера Філатова
27-річна донька мера Дніпра Катерина Філатова пожалілася, що в неї не залишилося одягу, і тому виклала в Instagram фото себе в рожевому бікіні.
Дівчина, звісно ж, пожартувала. А цими фото хотіла привернути увагу до продажу свого брендового одягу заради допомоги дітям.
Як виявилося, Катя разом з мамою Мариною вирішили прорідити свій лакшері-гардероб та заразом зробити добру справу. Тепер в Instagram можна купити їхні сукні від Gucci, Dolce & Gabbana, взуття від Louboutin тощо.
Взагалі, Instagram доньки Філатова – це суцільне красиве життя з подорожами, дорогим одягом і сумками, екзотичними пляжами та фешн-шоу в Італії і Франції.
Дівчина має диплом бакалавра мистецтв Лондонського вишу. Вона щороку їздить на модні шоу Доменіко Дольче і Стефано Габбани у Венеції.
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Але є в Катерини цікаве хобі – вона любить трекінг, тобто тривалі походи в гори з підкоренням вершин і ночівлею в наметах.
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Крім того, разом зі своєю мамою Катя займається скелелазінням.
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Філатова має хлопця-фотографа Назарія, з яким разом підкорює вершини по всьому світу.
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До речі, у деклараціях Бориса Філатова доньки немає, лише дружина Марина.
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