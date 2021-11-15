Камалія показала, яку б'юті-процедуру робила з 8-річними доньками

Понеділок, 15 листопада 2021, 16:56

Схоже, співачка Камалія взялася привчати дочок Арабеллу та Мірабеллу доглядати за собою вже змалку.

Разом із ними артистка зробила одну з найпопулярніших б’юті-процедур сучасності - наклала тканинну маску. 

Кумедне селфі утрьох Камалія виклала у своєму Instagram.

 
Камалія повеселила мережу своїм фото у масках 

"Масковий режим", – жартома підписала фото співачка.

Як відомо, артистка частенько ділиться з прихильниками фото своїх доньок. Нещодавно вона похизувалась костюмами дівчаток на Хелловін.  


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