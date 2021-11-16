Кроуфорд із дочкою у мерехтливих сукнях вразили схожістю на червоній доріжці

Супермодель Сінді Кроуфорд з’явилась на червоній доріжці премії InStyle Awards 2021 разом із дочкою Каєю Гербер.

Обидві красуні обрали для виходу розкішні сяючі сукні.

55-річна Сінді надала перевагу бренду Missoni, а її 20-річна дочка – Alexander McQueen. Плаття обох були розшиті паєтками й старазами.

Крім схожих суконь, мама з доцею мали ще й ідентичні зачіски фото getty images

До слова, Каю часто порівнюють із зірковою матусею. Предметом для обговорень є не лише зовнішність-копія, але і кар’єра.

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У свої 20 юна Гербер має неабияку модельну славу. Дівчина працює на показах світових брендів, а також не цурається зніматися оголеною для різних кампейнів та журналів, як і її мати у свої часи.

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