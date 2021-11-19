Три місяці багатоканальної любові: Осадча замилувала мережу ніжними фото з молодшим сином
П'ятниця, 19 листопада 2021, 12:02
Подружжя телезірок Катерина Осадча і Юрій Горбунов 19-го листопада відзначають три місяці з дня народження їхнього молодшого синочка Данила.
Багатодітна мама поділилася з підписниками ніжними фото з хлопчиком та присвятила йому пост.
"Сьогодні Данилові три місяці. Три місяці нового відчуття багатоканальної любові до синів, коли любові вистачає на трьох. Данилко ще навіть не уявляє, які в нього круті брати і яке цікаве життя в нього попереду", - зазначила Осадча.
Горбунов теж виклав милі фото з тримісячним Данилом.
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Нагадаємо, нещодавно Катя влаштувала собі невеличку відпустку, залишивши чоловіка самого з дітьми. Але Юра добре впорався з малими, про що звітував у мережі.
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