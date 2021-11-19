Три місяці багатоканальної любові: Осадча замилувала мережу ніжними фото з молодшим сином

П'ятниця, 19 листопада 2021, 12:02

Подружжя телезірок Катерина Осадча і Юрій Горбунов 19-го листопада відзначають три місяці з дня народження їхнього молодшого синочка Данила.

Багатодітна мама поділилася з підписниками ніжними фото з хлопчиком та присвятила йому пост.

"Сьогодні Данилові три місяці. Три місяці нового відчуття багатоканальної любові до синів, коли любові вистачає на трьох. Данилко ще навіть не уявляє, які в нього круті брати і яке цікаве життя в нього попереду", - зазначила Осадча.

 
Данило - третій синочок 38-річної Каті 
фото artemkina.v
 
Личко малюка телеведуча поки не показувала 
 

Горбунов теж виклав милі фото з тримісячним Данилом.

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Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

Нагадаємо, нещодавно Катя влаштувала собі невеличку відпустку, залишивши чоловіка самого з дітьми. Але Юра добре впорався з малими, про що звітував у мережі. 


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