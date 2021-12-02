Падалко в Єгипті показалася з дітьми та в мокрих обіймах чоловіка. ФОТО

Телеведуча Марічка Падалко з чоловіком Єгором Соболєвим і трьома нащадками - Михайлом, Марією та Катериною - вирішили зустріти початок зими там, де тепліше, ніж у Києві.

Родина гайнула відпочивати до Єгипту. Фото та враженнями Падалко поділилася в Instagram.

Михайлові вже 14 років, Марії 13, Катрусі 11 фото з instagram падалко

"Вперше за 10 років ми вибралися вп‘ятьох в закордонну відпустку. З різних причин в нас не виходило здійснити цей план тривалий час. І ми вирішили, що якщо зрештою не зважимося, то дочекаємося, що вже діти зовсім виростуть і будуть подорожувати без нас", - поділилася 45-річна Марічка.

Подружжя завезло дітей у Єгипет

Зі слів телезірки, погода на курорті ідеальна, а вода 24-25 градусів.

Нагадаємо, кілька років тому завзяті Марічка з Єгором перепливли Босфор.

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