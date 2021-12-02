Падалко в Єгипті показалася з дітьми та в мокрих обіймах чоловіка. ФОТО
Четвер, 2 грудня 2021, 11:15
Телеведуча Марічка Падалко з чоловіком Єгором Соболєвим і трьома нащадками - Михайлом, Марією та Катериною - вирішили зустріти початок зими там, де тепліше, ніж у Києві.
Родина гайнула відпочивати до Єгипту. Фото та враженнями Падалко поділилася в Instagram.
"Вперше за 10 років ми вибралися вп‘ятьох в закордонну відпустку. З різних причин в нас не виходило здійснити цей план тривалий час. І ми вирішили, що якщо зрештою не зважимося, то дочекаємося, що вже діти зовсім виростуть і будуть подорожувати без нас", - поділилася 45-річна Марічка.
Зі слів телезірки, погода на курорті ідеальна, а вода 24-25 градусів.
Нагадаємо, кілька років тому завзяті Марічка з Єгором перепливли Босфор.
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