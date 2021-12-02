Зірка "50 відтінків сірого" в екстравагантних луках посвітила пишним декольте у глянці

Американська акторка Дакота Джонсон прикрасила собою обкладинку груднево-січневого номеру Town & Country.

Зірка "50 відтінків сірого" для фотосесії приміряла яскраві та сміливі вбрання й прикраси від Carolina Herrera, Gucci, Jason Wu та інших відомих брендів.

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Це Джонсон у блузі та спідниці від Carolina Herrera

Акторка посвітила довгими ніжками перед камерою

Нагадаємо, 32-річна Дакота зустрічається з ексчоловіком Гвінет Пелтроу, фронтменом Coldplay Крісом Мартіном.

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