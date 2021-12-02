Зірка "50 відтінків сірого" в екстравагантних луках посвітила пишним декольте у глянці
2 грудня 2021, 16:00
Американська акторка Дакота Джонсон прикрасила собою обкладинку груднево-січневого номеру Town & Country.
Зірка "50 відтінків сірого" для фотосесії приміряла яскраві та сміливі вбрання й прикраси від Carolina Herrera, Gucci, Jason Wu та інших відомих брендів.
Нагадаємо, 32-річна Дакота зустрічається з ексчоловіком Гвінет Пелтроу, фронтменом Coldplay Крісом Мартіном.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Дакота Джонсон на кінофестивалі у Марракеші вигуляла сукню від Бевзи
Приєднуйтесь до дискусії