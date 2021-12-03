Марічка Падалко показалася в бікіні "до наслідків all inclusive"

3 грудня 2021, 12:29

45-річна телеведуча і мама трьох дітей Марічка Падалко запостила в мережу своє фото в купальнику.

"Фантастичний маєш вигляд", - написала колезі в коментарях Людмила Барбір. Інші підписники теж розхвалили фігуру Марічки.

"Ще до наслідків all-inclusive", - жартома підписала своє Падалко, яка відпочиває в Єгипті разом із родиною.

 
"Розкішна панянка", "ідеальна" - пишуть Марічці фоловери

Як відомо, спорт є значною частиною життя Падалки. Три роки тому вони з чоловіком Єгором Соболєвим перепливли Босфор, а в 2017-му Марічка стала бронзовою призеркою півмарафону у Полтаві.


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