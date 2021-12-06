"Грайлива дівчинка": Бужинська зі сміливим декольте покружляла в новорічному інтер’єрі

6 грудня 2021, 17:03

Співачка Катерина Бужинська вже поринула у новорічну атмосферу. 

У пишній сукні з глибоким декольте та у вуалі Катя потанцювала на камеру й виклала відео в Instagram. 

"Бути мамою 3 діток і почуватися грайливою дівчинкою😂💜це можливо", - написала артистка.

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Публикация от Екатерина Бужинская (@buzhynska)

До речі, перший день зими Бужинська так само відзначила новим відео в Instagram. На ньому вона у сукні з не менш відвертим декольте.

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Публикация от Екатерина Бужинская (@buzhynska)

Насправді різдвяна атмосфера прийшла в родину Бужинської ще наприкінці листопада. Тоді Катя з двійнятами та чоловіком знялися у вишиванках коло прикрашеної ялинки.


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