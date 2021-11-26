Бужинська з чоловіком і двійнятами показали вишиванковий фемілі-лук коло ялинки

Співачка Катерина Бужинська розкрила шанувальникам лайфхак: як підняти собі настрій в останній місяць осені. Звісно ж, красивими фото.

Катерина влаштувала передсвяткову фотосесію з чоловіком Дімітаром та двійнятами: Катрусею і Дмитриком фото з instagram бужинської

"Кожного року в кінці листопада я роблю зимову фотосесію та наряджаю ялинку, і скажу, що настрій відразу покращується", - запевнила Катя.

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Як відомо, в артистки є ще й старша донька Олена від попередніх стосунків. Але схоже, вона, як і багато підлітків, не полюбляє сімейні позування.

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