Бужинська з чоловіком і двійнятами показали вишиванковий фемілі-лук коло ялинки
П'ятниця, 26 листопада 2021, 13:18
Співачка Катерина Бужинська розкрила шанувальникам лайфхак: як підняти собі настрій в останній місяць осені. Звісно ж, красивими фото.
"Кожного року в кінці листопада я роблю зимову фотосесію та наряджаю ялинку, і скажу, що настрій відразу покращується", - запевнила Катя.
Як відомо, в артистки є ще й старша донька Олена від попередніх стосунків. Але схоже, вона, як і багато підлітків, не полюбляє сімейні позування.
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