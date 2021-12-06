Cardi B на вечірці у Маямі вразила грудьми у відвертому луці. ФОТО

6 грудня 2021, 17:45

Американська реперка Cardi B не цурається відвертого вбрання. Днями виконавиця вкотре довела це на вечірці у Маямі.

Артистка обрала для виходу комбінезон, який ну дуже вигідно підкреслив її форми.

 
Скільки аксесуарів не одягай, з таким декольте їх ніхто не помітить
фото getty images
 
Навіть манікюр не складе конкуренцію
фото instagram@thatdancer

До речі, гулянка була присвячена запуску бренду реперки Whip Shots, який займається виготовленням вершків з горілкою.

 
Як правильно вживати такі солодощі Cardi B демонструє власноруч
Фото instagram@justjared

Нагадаємо, 29-річна реперка нещодавно пожалілася на наслідки пластичних операцій. У Twitter Cardi B навіть поділилася фото ускладнень, яке шокувало фанів артистки.

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