Cardi B на вечірці у Маямі вразила грудьми у відвертому луці. ФОТО

Американська реперка Cardi B не цурається відвертого вбрання. Днями виконавиця вкотре довела це на вечірці у Маямі.

Артистка обрала для виходу комбінезон, який ну дуже вигідно підкреслив її форми.

Скільки аксесуарів не одягай, з таким декольте їх ніхто не помітить фото getty images

Навіть манікюр не складе конкуренцію фото instagram@thatdancer

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До речі, гулянка була присвячена запуску бренду реперки Whip Shots, який займається виготовленням вершків з горілкою.

Як правильно вживати такі солодощі Cardi B демонструє власноруч Фото i nstagram@justjared

Нагадаємо, 29-річна реперка нещодавно пожалілася на наслідки пластичних операцій. У Twitter Cardi B навіть поділилася фото ускладнень, яке шокувало фанів артистки.

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