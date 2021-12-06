Cardi B на вечірці у Маямі вразила грудьми у відвертому луці. ФОТО
Понеділок, 6 грудня 2021, 17:45
Американська реперка Cardi B не цурається відвертого вбрання. Днями виконавиця вкотре довела це на вечірці у Маямі.
Артистка обрала для виходу комбінезон, який ну дуже вигідно підкреслив її форми.
До речі, гулянка була присвячена запуску бренду реперки Whip Shots, який займається виготовленням вершків з горілкою.
Нагадаємо, 29-річна реперка нещодавно пожалілася на наслідки пластичних операцій. У Twitter Cardi B навіть поділилася фото ускладнень, яке шокувало фанів артистки.
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