Нема чого приховувати: пишнотіла Lizzo в прозорій сукні запалила на святі Cardi B
Епатажна американська реперка Cardi B днями закотила бучну вечірку з нагоди свого 29-річчя. Зіркові гості не підкачали: наприклад, колега іменинниці Lizzo прийшла в прозорій синьо-мерехтливій сукні, яка не приховувала ні її пишних грудей, ні не менш пишних сідниць.
Свій look 33-річна артистка продемонструвала в Instagram, окремо вточнивши, що на ній було ще й взуття від Jimmy Choo.
Не втрималася Lizzo й від свого фірмового тверку.
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Нагадаємо, не так давно реперка показала, як виглядає її голе тіло без фотошопу"Вродлива і все одно товста": Lizzo відповіла на критику через схуднення й показалася в трусах та без.
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