Онука Ющенка у Карпатах вигуляла хутро та люксові бренди

21-річна онука експрезидента Віктора Ющенка, Доменіка Ющенко попозувала на тлі українських Карпат.

На фото дівчина у шубі, схожій на соболину, та в хустці від Chanel і з сумочкою від Hermes.

Важко навіть уявити, скільки разом коштує лук Доменіки, адже лише подібна сумка може потягнути на понад 10 тисяч євро.

Такий шалик від Шанель можна знайти в мережі за кількасот доларів, а мінісумка Hermes Kelly - може коштувати від 8 до 26 тисяч євро. Ну і про моду на штучне хутро Доменіка, схоже, не чула фото з instagram

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Нагадаємо, донька Віталіни Ющенко та Михайла Гончара, Доменіка полюбляє відпочивати на Мальдівах. А ще дівчина має співочі амбіції і навіть брала участь у відборі на "Голос країни".