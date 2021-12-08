Онука Ющенка у Карпатах вигуляла хутро та люксові бренди
Середа, 8 грудня 2021, 12:24
21-річна онука експрезидента Віктора Ющенка, Доменіка Ющенко попозувала на тлі українських Карпат.
На фото дівчина у шубі, схожій на соболину, та в хустці від Chanel і з сумочкою від Hermes.
Важко навіть уявити, скільки разом коштує лук Доменіки, адже лише подібна сумка може потягнути на понад 10 тисяч євро.
Нагадаємо, донька Віталіни Ющенко та Михайла Гончара, Доменіка полюбляє відпочивати на Мальдівах. А ще дівчина має співочі амбіції і навіть брала участь у відборі на "Голос країни".
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