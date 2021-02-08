"Мріяла, щоб дідусь побачив на сцені": онука Ющенка виступила на "Голосі"

20-річна онука експрезидента Віктора Ющенка, Доменіка здійснила свою заповітну мрію. Дівчина вийшла на сцену "Голосу країни" на сліпих прослуховуваннях.

І хоча жоден із зіркових тренерів не розвернувся до співачки, вона залишилася задоволена уже тим, що змогла заспівати на великій сцені.

Поряд із Доменікою на всіх етапах була її мама Віталіна Ющенко.

"Ну що ж, мрія доньки здійснилася, вона потрапила на відбір шоу "Голос країни", про який мріяла довгих 7 років. Розгубилася та хвилювання далось взнаки, Доменіка не розвернула суддів до себе... Нічого страшного, все приходить з досвідом, це лише перший щабель до успіху!", - написала Віталіна в Instagram.

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"Перший раз на великій сцені і перед такою поважною аудиторію зіграв свій злий жарт. Наша велика родина гордиться Доменічкою, попереду у неї ще багато злетів і падінь - це життя! Впевнена, що вся країна почує про неї, головне - наполеглива праця та віра у свої сили", - додала Ющенко.

Саме мама допомогла Доменіці обрати стиль для виходу на сцену та підтримувала її за лаштунками

Доменіка 7 років мріяла про "Голос". Вона навчається на юриста, але співає змалку.

Дівчина вважає, що вокальні дані успадкувала від свого співочого дідуся, і в них вже давно склався сімейний дует.

"У мене є з кого брати приклад — це мій дідусь. Він зробив внесок в історію України, а я б хотіла зробити внесок у музичну історію країни. Я мрію, щоб дідусь побачив мене на сцені "Голосу країни", щоб він мною пишався", - сказала Доменіка.

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Онука Ющенка співала пісню "Плакала" гурту KAZKA. Її допоміг обрати коханий дівчини.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП ДОМЕНІКИ:

Фото з Instagram