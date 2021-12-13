56-річна Шилдс у блискучому міні посвітила ніжками у ванній
Понеділок, 13 грудня 2021, 16:40
Супермодель та акторка Брук Шилдс, яка нещодавно показала своє традиційне моржування до Дня подяки, потішила фанів новою зйомкою для The Times.
У своєму Instagram зірка виклала один зі кадрів фотосету.
У коментарях підписники висловили захоплення зовнішністю зірки та закидали її компліментами на кшталт "Ікона", "Ідеальна" та "Неймовірна".
Нагадаємо, Брук Шилдс відверто зізналася, що страждала від післяпологової депресії, яка навіть наштовхнула модель на думки про самогубство.
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