56-річна Шилдс у блискучому міні посвітила ніжками у ванній

Понеділок, 13 грудня 2021, 16:40

Супермодель та акторка Брук Шилдс, яка нещодавно показала своє традиційне моржування до Дня подяки, потішила фанів новою зйомкою для The Times.

У своєму Instagram зірка виклала один зі кадрів фотосету.

 
На фото Брук засвітила не лише стрункі ніжки, але й маленьке татуювання
фото instagram@brookeshields

У коментарях підписники висловили захоплення зовнішністю зірки та закидали її компліментами на кшталт "Ікона", "Ідеальна" та "Неймовірна".

 
А ось так виглядає обкладинка із зіркою
фото instagram@thetimesmagazine

Нагадаємо, Брук Шилдс відверто зізналася, що страждала від післяпологової депресії, яка навіть наштовхнула модель на думки про самогубство.

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