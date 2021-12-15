Пенелопа Крус у сукні з бантом і срібним декольте засвітилася на урочистому заході. ФОТО

Із наближенням свят не лише дружина принца Вільяма вирішила вигуляти сукню, схожу на загорнутий подарунок. В ошатному червоному вбранні з бантом іспанська акторка Пенелопа Крус з'явилася на присвяченому їй благодійному заході Музею сучасного мистецтва в Нью-Йорку.

На парадному хіднику 47-річна красуня позувала зі співаком Рікі Мартіном, який обрав стильний total black.

Захід MoMa був присвячений Пенелопі Крус фото getty images

Зірка обрала яскраво-червону сукню з декольте фото getty images

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Також серед зіркових гостей урочистого вечора, де вимогою був повний курс вакцинації від COVID-19 та ПЦР чи тест на антиген, були Діана Крюгер та Енн Хетевей (яка терпіти не може, коли її кличуть Енн).

У Крюгер вийшов дуже літній лук фото getty images

Чиє вбрання вам подобається більше? фото getty images

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