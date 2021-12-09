Жінка-свято: Міддлтон у total red порівняли з різдвяним подарунком. ФОТО

Британський принц Вільям із дружиною Кейт Міддлтон відвідали передріздвяну службу в Вестмінстерському абатстві. Втілити вайб наближення свят герцогиня вирішила й у своєму вбранні.

Журнал Vogue порівняв жінку з загорнутим різдвяним подарунком - через її червону сукню Catherine Walker із великим бантом.

Схоже, в герцога та герцогині вже святковий настрій фото getty images

До слова, сережки для цього виходу Кетрін позичила королева з її власної колекції.

Черговий у буквальному сенсі яскравий вихід Кейт фото getty images

Як відомо, в грудні Міддлтон часто вбирається в традиційні різдвяні кольори: червоний та зелений, а ще полюбляє клітинку.

Родичі Кетрін теж прийшли на службу фото getty images

Нагадаємо, нещодавно Кетрін довелося замінити Її Величність на офіційному заході, оскільки бабусі Вільяма боліла спина.

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