Жінка-свято: Міддлтон у total red порівняли з різдвяним подарунком. ФОТО
Британський принц Вільям із дружиною Кейт Міддлтон відвідали передріздвяну службу в Вестмінстерському абатстві. Втілити вайб наближення свят герцогиня вирішила й у своєму вбранні.
Журнал Vogue порівняв жінку з загорнутим різдвяним подарунком - через її червону сукню Catherine Walker із великим бантом.
До слова, сережки для цього виходу Кетрін позичила королева з її власної колекції.
Як відомо, в грудні Міддлтон часто вбирається в традиційні різдвяні кольори: червоний та зелений, а ще полюбляє клітинку.
Нагадаємо, нещодавно Кетрін довелося замінити Її Величність на офіційному заході, оскільки бабусі Вільяма боліла спина.
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