Жінка-свято: Міддлтон у total red порівняли з різдвяним подарунком. ФОТО

9 грудня 2021, 10:20

Британський принц Вільям із дружиною Кейт Міддлтон відвідали передріздвяну службу в Вестмінстерському абатстві. Втілити вайб наближення свят герцогиня вирішила й у своєму вбранні.

Журнал Vogue порівняв жінку з загорнутим різдвяним подарунком - через її червону сукню Catherine Walker із великим бантом.

 
Схоже, в герцога та герцогині вже святковий настрій
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До слова, сережки для цього виходу Кетрін позичила королева з її власної колекції.


 
Черговий у буквальному сенсі яскравий вихід Кейт
фото getty images

Як відомо, в грудні Міддлтон часто вбирається в традиційні різдвяні кольори: червоний та зелений, а ще полюбляє клітинку.

 
Родичі Кетрін теж прийшли на службу
фото getty images

Нагадаємо, нещодавно Кетрін довелося замінити Її Величність на офіційному заході, оскільки бабусі Вільяма боліла спина.

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