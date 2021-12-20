Лорак у мінішортах здивувала афрозачіскою на концерті Лепса

Ані Лорак днями виступала на різдвяному концерті Григорія Лепса у Москві і обрала для цього досить дивний образ.

Співачка начепила перуку у вигляді пишної шевелюри на кшталт афрозачіски.

А ще Кароліна була і коротесеньких шортах, колготках в сітку та ботфортах.

"Як вам моє перевтілення?", - запитала фанатів Кароліна

Відео артистки у незвичному для нех образи показали її фанати в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ©Новости, фан-аккаунт AniLorak (@karolina___lifenews___)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ©Новости, фан-аккаунт AniLorak (@karolina___lifenews___)

Останнім часом Лорак активно виступає у Москві на новорічних заходах. Зовсім нещодавно вона світила ногами на "Песне года".