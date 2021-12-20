Лорак у мінішортах здивувала афрозачіскою на концерті Лепса
20 грудня 2021, 10:30
Ані Лорак днями виступала на різдвяному концерті Григорія Лепса у Москві і обрала для цього досить дивний образ.
Співачка начепила перуку у вигляді пишної шевелюри на кшталт афрозачіски.
А ще Кароліна була і коротесеньких шортах, колготках в сітку та ботфортах.
Відео артистки у незвичному для нех образи показали її фанати в Instagram.
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Останнім часом Лорак активно виступає у Москві на новорічних заходах. Зовсім нещодавно вона світила ногами на "Песне года".
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