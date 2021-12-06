Лорак похвалилася дизайнерською ялинкою та посвітила ногами на "Песне года". ФОТО
Днями українська співачка Ані Лорак виступала у Москві на ювілейній 50-тій "Песне года". За концерт артистка встигла змінити дві сукні.
Також співачка вже почала готуватися до новорічних свят. У своєму Instagram Лорак показала світлину із дочкою Софією біля ялинки.
"У нас вдома святковий настрій на повну… Вирішили раніше прикрасити будинок до зустрічі 2022-го і вибрали дизайнерську ялинку з колекції "Сімейні цінності", – написала зірка.
Нагадаємо, нещодавно 10-річна Софія вигукнула декілька лайливих слів під час розваг у Буковелі. Відео з цим інцидентом у мережу виклав тато дівчинки, колишній чоловік Лорак Мурат. Після чисельних негативних коментарів він хоч і видалив пост, але згодом сам у такій же формі "вибачився" за витівку дочки.
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