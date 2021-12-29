Бацман привітала Авакова світлиною себе в пікантній позі та його келихом у несподіваному місці

Дружина Дмитра Гордона, журналістка Алеся Бацман показала ще одне фото зі славнозвісної поїздки з Шустером і компанією до Литви.

Світлиною себе в пікантній позі та з келихом на спині вона привітала Арсена Авакова з днем народження, який, якщо вірити Вікіпедії, має бути 2-го січня.

"Притримала цю фотографію для тосту. Нехай у добрих людей все буде добре, а у поганих так, як вони заслужили! З днем народження, Арсене Борисовичу!", - написала Бацман.

Чи то Бацман помилилася з датою, чи то вона просто знає більше за всіх, але фотографія не лишилася непоміченою. Авакову, до речі, має виповнитися 58 фото з instagram

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Як відомо, фото було зроблене під час поїздки Бацман і Гордона до Литви, де ще у листопаді святкував свій день народження Савік Шустер.