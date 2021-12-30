Делевінь топлес та Селена Гомеc похвалилися парними тату. ФОТО

Модель Кара Делевінь та співачка Селена Гомес дружать вже багато років. Дівчата вирішили вшанувати свої теплі стосунки і набити однакові тату.

Подруги обрали рожеву троянду. Кара набила квітку на ребрах, а Гомеc – на спині. Знімки обох готових робіт виклали на сторінці тату-салону в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bang Bang Tattoo (@bangbangnyc)

"Мені так сподобалося робити ці тату. Дякую, що завжди довіряєш мені, Каро", – написав під постом майстер, до якого модель, вочевидь, звертається не вперше.

Як у Кари, так і Селени є не одне тату

Нагадаємо, нещодавно набити тату вирішила 18-річна донька Олени Кравець.

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