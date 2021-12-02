18-річна донька Кравець зробила нове тату. ФОТО
2 грудня 2021, 16:32
Старша донька актриси Олени Кравець, Марія набила собі нове тату.
Дівчина, якій у лютому виповниться 19, зробила напис російською "Танцуй" на руці.
Фото татуювання Маша виклала у сторіс, а її зіркова мама перепостила.
Як відомо, дівчина професійно займається сучасними танцями і іноді викладає відео своїх успіхів у Instagram.
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Маша живе окремо від батьків з 16-ти років.
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