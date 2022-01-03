Вікторія Бекхем в обіймах Девіда посвітила стрункими ніжками у міні-сукні. ФОТО
Понеділок, 3 січня 2022, 11:56
Подружжя Бекхемів розпочало 2022-й із відпочинку й зізнання у кохані.
Висловити почуття взялася Вікторія, опублікувавши зворушливий знімок у своєму Instagram.
"Я люблю тебе", – написала під фото із чоловіком вона.
Судячи зі сторіс Вікторії, наразі Бекхеми відпочивають десь у теплих краях.
Нагадаємо, Бекхеми полюбляють сімейний відпочинок. Наприклад, напередодні Різдва Девід тусувався із малечею на атракціонах.
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