Вікторія Бекхем в обіймах Девіда посвітила стрункими ніжками у міні-сукні. ФОТО

Понеділок, 3 січня 2022, 11:56

Подружжя Бекхемів розпочало 2022-й із відпочинку й зізнання у кохані.

Висловити почуття взялася Вікторія, опублікувавши зворушливий знімок у своєму Instagram.

"Я люблю тебе", – написала під фото із чоловіком вона.

 
Пара разом вже понад 22 роки 
фото instagram@vicktoriabeckham

Судячи зі сторіс Вікторії, наразі Бекхеми відпочивають десь у теплих краях.

 
Ромео стає все більше схожим на Девіда
 
А Харпер – на Вікторію
 
Де саме сімейка проводить зимові канікули, невідомо
 
 

Нагадаємо, Бекхеми полюбляють сімейний відпочинок. Наприклад, напередодні Різдва Девід тусувався із малечею на атракціонах

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