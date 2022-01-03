Вікторія Бекхем в обіймах Девіда посвітила стрункими ніжками у міні-сукні. ФОТО

Подружжя Бекхемів розпочало 2022-й із відпочинку й зізнання у кохані.

Висловити почуття взялася Вікторія, опублікувавши зворушливий знімок у своєму Instagram.

"Я люблю тебе", – написала під фото із чоловіком вона.

Пара разом вже понад 22 роки фото instagram@vicktoriabeckham

Судячи зі сторіс Вікторії, наразі Бекхеми відпочивають десь у теплих краях.

Ромео стає все більше схожим на Девіда

А Харпер – на Вікторію

Де саме сімейка проводить зимові канікули, невідомо

Нагадаємо, Бекхеми полюбляють сімейний відпочинок. Наприклад, напередодні Різдва Девід тусувався із малечею на атракціонах.

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