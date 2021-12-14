46-річний хлопчик: Девід Бекхем від душі відірвався на атракціонах із дітьми. ВІДЕО

Які би цифри не були зазначені в паспорті, глибоко в душі кожного живе маленький хлопчик або дівчинка, яких варто плекати і радувати. На своєму прикладі це доводить британський ексфутболіст Девід Бекхем.

Завітавши з дітьми, Крузом, Ромео та Харпер у містечко зимових розваг у Лондоні, 46-річний татусь, схоже, отримав не менше задоволення, ніж його нащадки.

Звіт про їхні зимові пригоди Девід виклав у Instagram

Чоловік стримався і на атракціоні не вищав "О божечки, о божечки!", як його 10-річна донька, але вирази обличчя Девіда дуже яскраві.

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До слова, в Бекхема вже є різдвяний светр, яким він заразом підтвердив, що фанатіє від Spice Girls.

"Як це у вас досі не святковий настрій?!", - неначе запитує Девід

Нагадаємо, Вікторія Бекхем не схотіла взяти участь у возз'єднанні легендарного гьорлзбенду в 2019-му році, але все одно заробила на ньому мільйон фунтів стерлінгів. Під хіти "перчинок" вона тепер погоджується запалювати хіба що для синового TikTok.

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