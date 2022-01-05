"ВІА Гра" Попова у білому боді вдала із себе сексі-лижницю

Середа, 5 січня 2022, 13:00

Якщо ви збираєтеся на лижний курорт і хочете затьмарити там усіх красунь, солістка "ВІА Гри" Ксенія Попова показала підходящий для цього лук.

Дівчина знялася у білому боді, короткому пуховичку та на лижах. Фото виклала в Instagram.

Підписники скромно охрестили Ксюшу сніговою королевою та сніжинкою.

 
Ви б наважилися вийти в такому на трасу покататися? 
фото з instagram
 
Здається, про колготки Ксенія все ж таки не забула 

До слова, Попова, як і годиться учасниці сексі-тріо, полюбляє позувати у відвертих образах та хвалитися своїм спокусливим тілом

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