"ВІА Гра" Попова у білому боді вдала із себе сексі-лижницю
5 січня 2022, 13:00
Якщо ви збираєтеся на лижний курорт і хочете затьмарити там усіх красунь, солістка "ВІА Гри" Ксенія Попова показала підходящий для цього лук.
Дівчина знялася у білому боді, короткому пуховичку та на лижах. Фото виклала в Instagram.
Підписники скромно охрестили Ксюшу сніговою королевою та сніжинкою.
До слова, Попова, як і годиться учасниці сексі-тріо, полюбляє позувати у відвертих образах та хвалитися своїм спокусливим тілом.
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