"ВІА Гра" Попова у білому боді вдала із себе сексі-лижницю

Якщо ви збираєтеся на лижний курорт і хочете затьмарити там усіх красунь, солістка "ВІА Гри" Ксенія Попова показала підходящий для цього лук.

Дівчина знялася у білому боді, короткому пуховичку та на лижах. Фото виклала в Instagram.

Підписники скромно охрестили Ксюшу сніговою королевою та сніжинкою.

Ви б наважилися вийти в такому на трасу покататися? фото з instagram

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Здається, про колготки Ксенія все ж таки не забула

До слова, Попова, як і годиться учасниці сексі-тріо, полюбляє позувати у відвертих образах та хвалитися своїм спокусливим тілом.

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