Дівчата з "ВІА-Гри" у новому кліпі влаштували гарячі танці з оголеними чоловіками. ВІДЕО

Середа, 8 грудня 2021, 13:10

Гурт "ВІА-Гра", за яким міцно закріплений статус найсексуальнішого бенду пострадянського шоу-бізу, презентував черговий провокаційний кліп.

Режисером відео на пісню "Манекен" став відомий український кліпмейкер Алан Бадоєв, який напередодні роздягнув Макса Барських у кліпі "Tequila Sunrise".

 
Дії у кліпі розгортаються, зокрема, і на бійцівському рингу
фото instagram@sinetskayaulyana

У відео виконавиці, у найкращих традиціях гурту, катаються на мотоциклах, звабливо танцюють і позують у відвертих образах у компанії напівголих чоловіків.

 
Автором пісні традиційно став Костянтин Меладзе
фото instagram@xeniapopova
 
фото instagram@sofia_tarasova

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, Віра Брежнєва нещодавно приміряла образи часів "Віа-Гри". Флешбек-відео співачка присвятила 19-річчю кастингу до гурту.

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