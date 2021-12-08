Дівчата з "ВІА-Гри" у новому кліпі влаштували гарячі танці з оголеними чоловіками. ВІДЕО
Гурт "ВІА-Гра", за яким міцно закріплений статус найсексуальнішого бенду пострадянського шоу-бізу, презентував черговий провокаційний кліп.
Режисером відео на пісню "Манекен" став відомий український кліпмейкер Алан Бадоєв, який напередодні роздягнув Макса Барських у кліпі "Tequila Sunrise".
У відео виконавиці, у найкращих традиціях гурту, катаються на мотоциклах, звабливо танцюють і позують у відвертих образах у компанії напівголих чоловіків.
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Нагадаємо, Віра Брежнєва нещодавно приміряла образи часів "Віа-Гри". Флешбек-відео співачка присвятила 19-річчю кастингу до гурту.
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