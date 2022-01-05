Жінка Мірошниченка та колишня Козловського посвітили фігурами у купальниках на Шрі-Ланці. ФОТО
Середа, 5 січня 2022, 13:45
Колишня дівчина співака Віталія Козловського Раміна Есхакзай та її наречений, адвокат Євгеній Пронін проводять зимові канікули у теплих краях.
Пара відпочиває у компанії телеведучого Тимура Мірошниченка та його благовірної Інни.
Знімками з відпустки у своєму Instagram поділилася Раміна.
Компанія відпочиває на острові Шрі-Ланка.
Нагадаємо, Раміна пішла від Козловського у 2017 році. До речі, подейкують, що їхній роман був фейком. За 4 роки Раміна встигла не лише оговтатися від стосунків зі співаком, але і знову закохатися й навіть заручитися з адвокатом Євгенієм Проніним.
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