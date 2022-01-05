Жінка Мірошниченка та колишня Козловського посвітили фігурами у купальниках на Шрі-Ланці. ФОТО

Колишня дівчина співака Віталія Козловського Раміна Есхакзай та її наречений, адвокат Євгеній Пронін проводять зимові канікули у теплих краях.

Пара відпочиває у компанії телеведучого Тимура Мірошниченка та його благовірної Інни.

Компанія весело проводить час на пляжі фото instagram@raminalalala

Знімками з відпустки у своєму Instagram поділилася Раміна.

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Компанія відпочиває на острові Шрі-Ланка.

Хтось відлежується після Нового року в ліжку, а хтось – на пляжі фото instagram@_inna_mi

Нагадаємо, Раміна пішла від Козловського у 2017 році. До речі, подейкують, що їхній роман був фейком. За 4 роки Раміна встигла не лише оговтатися від стосунків зі співаком, але і знову закохатися й навіть заручитися з адвокатом Євгенієм Проніним.

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