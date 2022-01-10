Сальма Хаєк у бікіні показала, як отримує біль та задоволення. ФОТО

10 січня 2022, 14:30

Акторка Сальма Хаєк у 2022-му взялася вигулювати різноманітні купальники. Цього разу зірка у синьому бікіні показала власну версію моржування.

"Біль та задоволення від холодної води", – підписала знімки акторка.

 
Загартовування корисні для здоров'я
фото instagram@salmahayek
 

Судячи з емоцій Хаєк, пірнула вона у дуже холодну воду. Це вам не на гамаку під час сієсти відпочивати.

Нагадаємо, моржування у 2021-му вперше спробувала також модель та актриса Брук Шилдс, принагідно покрасувавшись у купальнику.

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