Сальма Хаєк у бікіні показала, як отримує біль та задоволення. ФОТО

Акторка Сальма Хаєк у 2022-му взялася вигулювати різноманітні купальники. Цього разу зірка у синьому бікіні показала власну версію моржування.

"Біль та задоволення від холодної води", – підписала знімки акторка.

Загартовування корисні для здоров'я фото instagram@salmahayek

Судячи з емоцій Хаєк, пірнула вона у дуже холодну воду. Це вам не на гамаку під час сієсти відпочивати.

Нагадаємо, моржування у 2021-му вперше спробувала також модель та актриса Брук Шилдс, принагідно покрасувавшись у купальнику.

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