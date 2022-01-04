Хаєк у леопардовому монокіні показала апетитні форми біля басейну. ФОТО

Акторка Сальма Хаєк починає 2022-й із сексапільних фото. У своєму Instagram зірка поділилася з підписниками знімком у купальнику.

"Перша кава першого понеділка першого місяця нового року", – іронічно написала Сальма.

Хижий принт ідеально пасує акторці фото instagram@salmahaek

Дивлячись на це фото, складно повірити, що актриса колись комплексувала, через відсутність бюсту. За словами самої Хаєк, у школі вона навіть Богу молилася, щоб у неї виросли груди.

Нагадаємо, у 2021-му акторка не раз демонструвала розкішний бюст як у купальниках, так і на червоних доріжках. Зокрема, на одній із прем'єр Сальма "позмагалася" із Lady Gaga щодо відвертості декольте.

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