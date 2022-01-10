Дружина Кошового на Мальдівах похвалилася тілом у бікіні. ФОТО
10 січня 2022, 18:46
Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий під час відпочинку з дружиною Ксенією на Мальдівах влаштував їй фотосет на пляжі.
А Ксенія поділилася гарячими знімками в сторіс у своєму Instagram.
"Я так хочу, щоби ці моменти не закінчувались", - написала дружина Кошового та виклала романтичну світлину з чоловіком на тлі заходу сонця.
Нагадаємо, Кошові одружилися 7-го липня 2007-го року. Подружжя виховує двох доньок - Варвару і Серафиму.
Приєднуйтесь до дискусії