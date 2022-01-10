Дружина Кошового на Мальдівах похвалилася тілом у бікіні. ФОТО

10 січня 2022, 18:46

Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий під час відпочинку з дружиною Ксенією на Мальдівах влаштував їй фотосет на пляжі.

А Ксенія поділилася гарячими знімками в сторіс у своєму Instagram.

 
Жінка Кошового попозувала на тлі океану
 
Ксенія, як відомо, танцівниця балету "Фрідом"

"Я так хочу, щоби ці моменти не закінчувались", - написала дружина Кошового та виклала романтичну світлину з чоловіком на тлі заходу сонця.

 
Кошові ніби знову побралися
фото з instagram
 
Ксюша та Євген одружені вже 14 років

Нагадаємо, Кошові одружилися 7-го липня 2007-го року. Подружжя виховує двох доньок - Варвару і Серафиму.


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