Дружина Кошового на Мальдівах похвалилася тілом у бікіні. ФОТО

Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий під час відпочинку з дружиною Ксенією на Мальдівах влаштував їй фотосет на пляжі.

А Ксенія поділилася гарячими знімками в сторіс у своєму Instagram.

Жінка Кошового попозувала на тлі океану

Ксенія, як відомо, танцівниця балету "Фрідом"

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"Я так хочу, щоби ці моменти не закінчувались", - написала дружина Кошового та виклала романтичну світлину з чоловіком на тлі заходу сонця.

Кошові ніби знову побралися фото з instagram

Ксюша та Євген одружені вже 14 років

Нагадаємо, Кошові одружилися 7-го липня 2007-го року. Подружжя виховує двох доньок - Варвару і Серафиму.