Раміна у тоненькому бікіні засвітила жіночні форми на Шрі-Ланці

Колишня дівчина співака Віталія Козловського, блогерка Раміна Есхакзай та її наречений, адвокат Євгеній Пронін продовжують відпочивати на Шрі-Ланці.

І поки відпочинок не встиг позначитися на її фігурі, Раміна встигла напостити себе в купальнику.

Пікантними світлинами блогерка поділилася у своєму Instagram.

"Головне зробити фото "до" того, як вже не можеш втягнути живіт і "після" того, як спав набряк від перельоту", – пожартувала під фото Раміна.

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Фотографу вдалося вхопити ту саму "золоту середину", про яку і писала Есхакзай фото з instagram

Шанувальники ведучої засипали її компліментами та пожартували у відповідь: "Так це до чи після? ", "Гарнюня, а тіло просто вогонь", "Цукерочка!".

Цікаво, яким би було фото "після"

До речі, блогерка завжди була задоволена своєю фігурою і навіть порівнювала себе з Кардашян.