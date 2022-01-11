Раміна у тоненькому бікіні засвітила жіночні форми на Шрі-Ланці
Вівторок, 11 січня 2022, 15:46
Колишня дівчина співака Віталія Козловського, блогерка Раміна Есхакзай та її наречений, адвокат Євгеній Пронін продовжують відпочивати на Шрі-Ланці.
І поки відпочинок не встиг позначитися на її фігурі, Раміна встигла напостити себе в купальнику.
Пікантними світлинами блогерка поділилася у своєму Instagram.
"Головне зробити фото "до" того, як вже не можеш втягнути живіт і "після" того, як спав набряк від перельоту", – пожартувала під фото Раміна.
Шанувальники ведучої засипали її компліментами та пожартували у відповідь: "Так це до чи після? ", "Гарнюня, а тіло просто вогонь", "Цукерочка!".
До речі, блогерка завжди була задоволена своєю фігурою і навіть порівнювала себе з Кардашян.
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