Пріянка Чопра оголила плечі у прозорій сукні для американського глянцю. ФОТО

Голлівудська акторка індійського походження Пріянка Чопра згадала своє модельне минуле у зйомці для лютневого Vanity Fair.

У фотосеті акторка позує в нарядах від Valentino, Fendi, Dior, Prada та Louis Vuitton, доповнюючи образи розкішними прикрасами Bvlgari та взуттям Manolo Blanic.

Не лише плечі оголила, але і ніжки показала

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Останнім часом кар’єра Пріянки пішла вгору. Зокрема, серед нещодавніх проєктів зірки – роль у новій "Матриці", де її партнером по знімальному майданчику був Кіану Рівз, Джада Пінкетт-Сміт та Керрі-Енн Мос.

Нагадаємо, у 2000-му Пріянка виграла конкурс "Міс Світу". Тоді красуні було лише 18 років. Згодом вона почала акторську кар’єру у Боллівуді й поступово перейшла до голлівудських проєктів.

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