Кутюрні сукні та приховані коди: Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс та Джада Пінкетт-Сміт на прем’єрі "Матриці"

Понеділок, 20 грудня 2021, 16:10

18 грудня у Сан-Франциско відбулася прем’єра фільму-продовження легендарної трилогії "Матриця".

На хіднику, який вирішили зробити символічно зеленого кольору, з’явилися, зокрема, головні актори та режисерка Лана Вачовскі.

 
Керрі-Енн Мосс, Лана Вачовскі та Кіану Рівз
фото Instagram@thematrixmovie

Звісно, увага публіки була прикута до Кіану Рівза, який повторив одну з найбільш знакових для нього ролей через 20 років після виходу першого фільму.

 
Для прем’єри Рівз обрав класичний костюм-двійку і смугасту краватку
фото getty images

Керрі-Енн Мосс також обрала символічний наряд. Акторка з’явилася в сукні від Oscar de la Renta, що була створена ексклюзивно для неї. Поділ вбрання був розшитий паєтками, що нагадувало рядки комп'ютерного коду.

 
Сукню бренд створив в єдиному екземплярі
 
Між паєтками - назва бренду
фото instagram@lafashionpr

Також на хіднику з’явилася і Джада Пінкетт-Сміт. Вона була у компанії старшого сина Джейдена. У своєму образі актриса поєднала червоні колготки та шлейфову міні-сукню в тон.

 
 

Нагадаємо, нещодавно Кіану Рівз пояснив, чому виглядав сумним на вірусному фото, яке згодом стало мемом.

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