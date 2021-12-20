Кутюрні сукні та приховані коди: Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс та Джада Пінкетт-Сміт на прем’єрі "Матриці"
18 грудня у Сан-Франциско відбулася прем’єра фільму-продовження легендарної трилогії "Матриця".
На хіднику, який вирішили зробити символічно зеленого кольору, з’явилися, зокрема, головні актори та режисерка Лана Вачовскі.
Звісно, увага публіки була прикута до Кіану Рівза, який повторив одну з найбільш знакових для нього ролей через 20 років після виходу першого фільму.
Керрі-Енн Мосс також обрала символічний наряд. Акторка з’явилася в сукні від Oscar de la Renta, що була створена ексклюзивно для неї. Поділ вбрання був розшитий паєтками, що нагадувало рядки комп'ютерного коду.
Також на хіднику з’явилася і Джада Пінкетт-Сміт. Вона була у компанії старшого сина Джейдена. У своєму образі актриса поєднала червоні колготки та шлейфову міні-сукню в тон.
Нагадаємо, нещодавно Кіану Рівз пояснив, чому виглядав сумним на вірусному фото, яке згодом стало мемом.
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