NIKITA LOMAKIN посвітив голим торсом у пристрасному фотосеті з дівчиною

Співак NIKITA LOMAKIN та його дівчина, хореографка Світлана Сакаль потішили фанів пристрасним фотосетом.

У зйомці парочка позувала на камеру у чуттєвих й водночас сексуальних образах.

На фото поцілунків нема, але на зйомках вони точно були) фото пресслужба M1

Спершу Микита був у сорочці, а потів вирішив посвітити торсом.

Ще й тату показав

Фотосет виконавець присвятив виходу нової пісні "Не лягай спати", лейтмотивом якої стала історія з особистого життя артиста. Мовляв, дівчина, не дочекавшись коханого, пішла спати, тоді, як той був налаштований на романтичне продовження.

Світлана працює не лише в парі з бойфрендом. Вона також ставить хореографію для різноманітних шоу і танцює у складі команд балету українських артистів, зокрема, Наді Дорофєєвої та Дана Балана

До речі, дівчина не вперше бере участь у творчості свого Микити. Зокрема, якось вона станцювала під час виступу Ломакіна на одному із шоу.

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Нагадаємо, у Микити Ломакіна був роман зі співачкою Мішель Андраде. Стосунки тривали 5 років, однак, за словами хлопця, закінчилися з його ініціативи.

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