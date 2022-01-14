NIKITA LOMAKIN посвітив голим торсом у пристрасному фотосеті з дівчиною
Співак NIKITA LOMAKIN та його дівчина, хореографка Світлана Сакаль потішили фанів пристрасним фотосетом.
У зйомці парочка позувала на камеру у чуттєвих й водночас сексуальних образах.
Спершу Микита був у сорочці, а потів вирішив посвітити торсом.
Фотосет виконавець присвятив виходу нової пісні "Не лягай спати", лейтмотивом якої стала історія з особистого життя артиста. Мовляв, дівчина, не дочекавшись коханого, пішла спати, тоді, як той був налаштований на романтичне продовження.
До речі, дівчина не вперше бере участь у творчості свого Микити. Зокрема, якось вона станцювала під час виступу Ломакіна на одному із шоу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, у Микити Ломакіна був роман зі співачкою Мішель Андраде. Стосунки тривали 5 років, однак, за словами хлопця, закінчилися з його ініціативи.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Микита Ломакін на "Голосі" згадав про 5-річне кохання з Мішель Андраде