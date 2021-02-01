Микита Ломакін на "Голосі" згадав про 5-річне кохання з Мішель Андраде

Коли співачці Michelle Andrade було 17 років, вона закохалася у 15-річного співака Микиту Ломакіна, з яким зустрілася на телешоу "X-фактор".

Артисти були разом цілих 5 років та розійшлися три роки тому.

Про це Мішель нещодавно розказувала у 2POdkast, а Микита згадав на сліпих прослуховуваннях нового сезону "Голос країни".

За словами Андраде, коли вона познайомилася з Ломакіним, їй подобався інший хлопець, але він на побачення не прийшов. Тоді Микита підтримав Мішель, а згодом їхня дружба переросла у стосунки.

Ломакін і Андраде колись були парою, а зараз просто хороші друзі

"Три роки ми вже не разом. Ми почали стосунки, коли мені було 17 років і зустрічалися п'ять років. Ми були дуже молоді, юні, зелені, нічого не знали і завдяки цим стосункам багато що дізналася я", - розказала співачка.

Тепер Микита - справжній мачо

А от Ломакін сказав, що розійтися було його рішенням. А причиною були ревнощі Мішель. Однак екс коханим вдалося зберегти теплі стосунки.

"Ми визнали свої помилки і продовжуємо кохати... Просто вирішили не присвоювати собі життя одне одного... Тішуся, що разом ми знайшли досить мудрості, щоб забути все погане і зрозуміти, що означає кохати", - сказав Микита.

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Нагадаємо, нещодавно Michelle Andrade була у Болівії, де бачилася зі своїми родичами.